|
ZOOмаркет снял рекламу, в которой ребенок просит у родителей купить ему со-бач-ку
Источник материала: Хартия'97
ZOOмаркет снял рекламу, в которой ребенок просит у родителей купить ему со-бач-ку
Белорусы троллят лукашистов.
E-ZOO Маркет снял рекламу, в которой маленький мальчик просит у родителей купить ему со-бач-ку, пишет телеграм-канал
Отметим, что лозунг «Собачку» появился как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы троллят лукашистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)