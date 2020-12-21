Источник материала: Хартия'97

ZOOмаркет снял рекламу, в которой ребенок просит у родителей купить ему со-бач-ку 21.12.2020, 17:33

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Белорусы троллят лукашистов.

E-ZOO Маркет снял рекламу, в которой маленький мальчик просит у родителей купить ему со-бач-ку, пишет телеграм-канал «Баста» .

Отметим, что лозунг «Собачку» появился как ответ на крики «забатьку!» на пролукашенковских митингах.

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