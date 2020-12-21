Водитель Mercedes попал в два ДТП, а затем, скрываясь от ГАИ, попал и в третье (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером, 20 декабря, наряд специального взвода батальона ДПС ГАИ в Костюковичах заметил автомобиль Mercedes с характерными для ДТП повреждениями. Водителю подали сигнал об остановке, а он ускорился. Началось преследование. УВД Могилевской области опубликовало видео с регистратора, установленного в милицейском авто.

— Включив на служебном автомобиле проблесковые маячки красного и синего цвета, инспекторы стали преследовать иномарку для остановки и выяснения обстоятельств получения механических повреждений. Однако водитель Mercedes решил не останавливаться и продолжил движение в сторону автодороги Чериков — Краснополье — Хотимск. Выехав на трассу, водитель, не обращая внимания на проблесковые маячки и требования об остановке транспортного средства, лишь прибавил скорость, — сообщили в УВД.

Преследование продолжалось на протяжении пяти километров. До тех пор, пока водитель Mercedes не попал в ДТП: он не справился с управлением, автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет. Сообщается, что никто не пострадал.

— Сотрудники ГАИ задержали нарушителя. Мужчину доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. В выдыхаемом им воздухе содержание алкоголя составило 1,15 промилле, — рассказали в УВД. — При разбирательстве установлено, что водителем оказался 52-летний местный житель, а его автомобиль Mercedes свои механические повреждения получил незадолго до того, как его заметили сотрудники ГАИ. Водитель совершил два дорожно-транспортных происшествия и в нарушение установленных правил уехал. Также выяснилось, что водительского удостоверения автолюбитель недавно лишен за поездку в нетрезвом состоянии.

На этот раз автомобилисту грозит уголовная ответственность и конфискация транспортного средства. Кроме того, он заплатит штрафы за ДТП, оставление мест происшествия, вождение без прав и невыполнение неоднократных требований об остановке транспортного средства.



