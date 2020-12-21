«Создание экстремистского формирования»: Генпрокуратура возбудила уголовные дела против Латушко, Тихановской и других оппонентов власти

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Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знака М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевского С. А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т. е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса», — говорится в заявлении.

При этом в отношении Леончика А. Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов КС и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — «Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

«Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знаком М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевским С. А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 году, содержит следующее определение: «Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма».

Определение от Белорусского конституционного суда: «Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) понимается деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства либо политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь;

захват или удержание государственной власти неконституционным путем;

создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы;

создание незаконного вооруженного формирования;

осуществление террористической деятельности;

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды;

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

пропаганду и публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики;

распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов и других указанных в Законе действий».