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В Минске мужчина атаковал автомобиль такси: не хотел отпускать девушек (видео)
Источник материала: Onliner
Сотрудники Московского РУВД г. Минска задержали 31-летнего мужчину, который перекрыл движение транспорту. Как перекрыл? Бил по капоту автомобиля такси, затем улегся на него — как же тут уедешь?
Сообщается, что в оперативно-дежурную часть поступил звонок от таксиста, который сообщил, что неизвестный препятствует движению автомобиля такси, а также наносит удары по капоту. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции.
— В ходе разбирательств установлено, что молодые люди после отдыха в одном из заведений столицы пошли за алкогольными напитками в магазин. Приобретя алкоголь, девушки вызвали такси, но приятеля с собой не взяли. Заметив, что его подруги собираются уезжать, 31-летний мужчина перегородил дорогу транспорту и стал наносить удары ногой по капоту, а после лег на него, — рассказали в Московском РУВД.
Очевидцы пытались успокоить мужчину, однако у них это не вышло. Сотрудники милиции задержали этого эмоционального человека непосредственно возле такси.
— Известно, что мужчина нигде не работает и ранее не раз привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы проверки переданы в Московский РОСК (г. Минска), где действиям мужчины дана правовая оценка, — добавили в РУВД.
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Сотрудники Московского РУВД г. Минска задержали 31-летнего мужчину, который перекрыл движение транспорту. Как перекрыл? Бил по капоту автомобиля такси, затем улегся...
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