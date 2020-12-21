Налоговый консультант — о плюсах и минусах транспортного налога. Только главное

Источник материала: Onliner

Анонсированный транспортный налог, который может прийти взамен госпошлины, вызвал много обсуждений. Общество ждало от госорганов решения проблемы несоответствия размера пошлины непосредственному участию в движении. Вопрос был в справедливости. И вот, казалось бы, решили. Однако вопросов стало еще больше. Onliner попросил налогового консультанта, аудитора Людмилу Мовчан кратко описать плюсы и минусы ожидаемого нововведения.

Изменения в налоговом кодексе еще не приняты , и пока рано говорить о практике применения, — в первую очередь подчеркнула Людмила Мовчан. — Однако рассмотреть плюсы и минусы грядущих преобразований в сравнении с нынешним положением дел можно.





Основные минусы

— Налог отвязан от техосмотра и привязан к факту наличия авто. По сути, получается, это налог на владение автомобилем. Ездит, не ездит — платит все равно собственник авто. То есть избежать уплаты налога станет гораздо труднее. Ведь механизмов взыскания данных налогов гораздо больше, и они действеннее.

— Кроме того, если налог уплачен не вовремя, придется уплатить еще достаточно большой штраф — до 10 б. в. и пеню за просрочку уплаты. Как уже было сказано, за неоплату может грозить пеня и исполнительное производство, а может и статья 13.6 КоАП — «Неуплата или неполная уплата суммы налога». Штраф за неуплату физлицом по неосторожности — 15% от неуплаченной суммы, но не менее 0,5 базовой. За умышленное игнорирование физлицом — 40% от неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых.

Есть и плюсы

— Налог надо будет платить позднее. Например, для физлиц за 2022 год надо заплатить до 15 ноября 2023. 2021 год будет переходный, сумма будет зависеть от того, уплачена ли пошлина за участие в движении и за какой срок. Если на 1 июля 2021 года пошлина уплачена не была, то заплатить надо будет 1 б. в. в конце 2021 года (до 15 декабря), а остальную сумму, в зависимости от массы авто, до 15 ноября 2022.

Суммы налога в сравнении с пошлиной немного меньше:





— Платить налог физическому лицу надо только после того, как налоговая инспекция предъявит налог к уплате, то есть пришлет уведомление. Нет уведомления — нет налога. При этом взыскать неуплаченный налог можно только за три года.

— Планируются льготы. Например, для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы сумма транспортного налога уменьшится на 50%, а для инвалидов 3 группы — на 25%.

Какие советы можно дать автовладельцам накануне нововведения?

— Первое — вспомнить про все проданные авто по доверенности и дооформить сделки. Второе — снять с учета авто, которые давно не ездят. Тем более что на 2021 год обещают упростить такую процедуру. Третье — не волноваться, ведь 15 декабря 2021 надо будет заплатить всего одну базовую, а 15 ноября 2022 надо еще дождаться.

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