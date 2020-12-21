Трдельник — 3 рубля, кальмары — 8 рублей. В центре Минска открылся фуд-паркинг

Источник материала: Onliner

Новая площадка с уличной едой и авторскими подарками открылась в культурно-деловом квартале «К21», рядом с выходом из метро «Молодежная» и «Биг-Беном». Она разделена на две части — крытую и открытую. На свежем воздухе работают фуд-траки и елочный базар, а внутри — фуд-корт и ярмарка крафтовых сувениров. Пространство оформлено в новогодней тематике.

Среди первых фуд-траков, которые попадаются на глаза, пекарня с чешской выпечкой. Горячие трдельники стоят от 3 рублей, а в качестве посыпки — корица, кокос, шоколад или арахис. Есть также варианты с начинкой — от яблока до бекона с маслинами. Из напитков разливают какао, капучино, чай и согревающие морсы — в среднем по 3 рубля.













По соседству работает точка с бейглами. Сладкий начиняют бананом, карамелью и творожным сыром. Стоимость — 7 рублей. Классический с семгой — на 2 рубля дороже. В меню также можно найти «бублики» с курицей, беконом и яйцами.









На улице можно попробовать и морепродукты: щупальца осьминога готовят за 15 рублей, тунец на гриле или тигровые креветки — за 12, а кальмары — за 8. Разливают также тайский суп «Том ям» по 8 рублей за миску.













На крытом фуд-корте представлены грузинская и мексиканская кухни. Из интересного: тыквенный суп — 3 рубля, кесадилья с цыпленком — 7. На месте варят какао с маршмеллоу и глинтвейн.





Если еда — это не про вас, можете присмотреть подарки для себя и близких на крытой ярмарке — здесь собраны новогодние игрушки, сумки, свечки и украшения. Предлагают также расписные пряники ручной работы, печенье из конопляной муки и крем-мед.





























Фуд-паркинг и ярмарка подарков работают ежедневно с 12 до 21 часа.