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Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении членов Координационного совета

21.12.2020 18:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по ч. 3 ст. 361 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса.

Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении членов Координационного совета

Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и иные лица (которых прокуратура не называет) подозреваются в создании экстремистского формирования, руководстве им и финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В отношении координатора фонда солидарности белорусов ByHelp Алексея Леончика и «иных граждан» Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 УК.

Уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов Координационного совета и «иных лиц» по ч. 1 ст. 357 УК — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Как сообщает Генпрокуратура, «каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию… со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка».

 

Фото prokuratura.gov.by 

 
 
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Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по ч. 3 ст. 361 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса.
 
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