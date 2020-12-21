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Беларус сделал первые фото жодинской тюрьмы – прямо во время заключения. Вот эти кадры

21.12.2020 18:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если вы не были в СИЗО Жодино, наверняка, не знаете, как выглядит это «заведение» изнутри. Точнее, не знали до прочтения этой новости – подписчику телеграм-канала «Беларусь головного мозга» удалось заснять камеры СИЗО. 

Как удалось сделать снимки 

Человек, которому удалось опубличить снимки из Жодинского СИЗО, рассказал, как смог пронести телефон в камеру: «После прибытия новой волны задержанных, всех «принимали» в коридоре, после чего распределяли по камерам. В это время творился настоящий хаос, более 60 человек стояли у стены, ОМОНовцы сидели в смартфонах и читали телеграм, а наши вещдоки просто валялись на полу. В этот момент мне удалось незаметно забрать свой телефон и ключи. За все 15 суток, несмотря на ежедневные обыски, смартфон в камере так и не смогли найти. 

Но самое главное, что в 10-местной камере на постоянной основе находилось 18 человек. Некоторым приходилось спать под столом и просто на полу, прижимаясь друг к другу. Это является грубейшим нарушением прав заключённых и напрямую запрещено международным пактом о гражданских и политических правах». 

А вот и сами фото 

 
 
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Если вы не были в СИЗО Жодино, наверняка, не знаете, как выглядит это «заведение» изнутри. Точнее, не знали до прочтения этой новости – подписчику телеграм-канала...
 
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