Названо имя предполагаемого убийцы Александра Тарайковского

Источник материала: KYKY

Инициатива «Беларуский Народный Трибунал» поделилась отчетом по результатам предварительного расследования обстоятельств смерти Александра Тарайковского. Названо имя предполагаемого убийцы мирного демонстранта — это, утверждает БНТ, Никита Коровин, боец «Алмаза».

В основу расследования легли три видео, сделанных в момент смертельной стрельбы в Тарайковского. В ходе изучения роликов привлекалась помощь коллег члена БНТ, экс-бойца «Алмаза» Игоря Макара из стран ЕС и Швейцарии. Также была проделана отдельная аналитическая и оперативная работа по установлению личности преступника.

БНТ подробно описывает последние минуты жизни Александра Тарайковского. У станции метро «Пушкинская» он с поднятыми руками идет в сторону силовиков, пока за его спиной взрываются светошумовые гранаты. После второго взрыва один из бойцов «Алмаза» из неустановленного оружия стреляет в мужчину, но промахивается. В этот момент Никита Коровин занимает позицию с карабином «Сайга-12К» (состоит на вооружении «Алмаза») и начинает тщательно целиться в Тарайковского.

Демонстрант продолжает движение с поднятыми руками. За спиной у него взрывается третья граната. В этот момент на переднем плане видеосъемки происходит взрыв спецсредства, световой эффект которого позволил выделить бойца «Алмаза»: он через долю секунды выстрелил в Тарайковского с расстояния около 10,5 метра.

Мужчина получает пулю в область сердца, его разворачивает в правую сторону. Он еще стоит на ногах, но ранение гарантированно несовместимо с жизнью. Льется темная, густая кровь. Другой боец «Алмаза» сопровождает цель лазерным целеуказателем, готовясь произвести при необходимости добивающий жертву выстрел. Никита Коровин внимательно наблюдает за умирающим Тарайковским.

У Никиты Коровина есть соучастники: ими являются, по словам БНТ, «другие не установленные на момент завершения предварительного расследования сотрудники СПБТ «Алмаз». «Факты позволяют утверждать, что выстрел в Александра Тарайковского был сделан целенаправленно и продуманно, с немотивированной жестокостью и циничным пониманием последствия выстрела. Никита Коровин, будучи профессионалом, должен был прекрасно отдавать себе отчет в своих действиях. Он, ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти», — отмечает «Беларуский Народный Трибунал».