На Кальварийской открылась рождественская ярмарка с фудпаркингом. Как выглядит и что там продается

Источник материала: Tut.by

В культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная» открылся фудпаркинг с ярмаркой авторских подарков. В фудтраках подают свежую выпечку и морепродукты. Посмотрите, как это все выглядит.





Квартал «К21» находится на улице Кальварийской, 21 напротив «Короны». В советское время здесь была мебельная фабрика, но в 1990-х корпуса пришли в запустение.

Участок по рыночной цене выкупила компания «Белреконструкция», которая восстановила послевоенные постройки и теперь превращает их в модный квартал с офисами, магазинами, ресторанами и фудкортом.

На Кальварийской, 21 с лета работает экорынок «Усё сваё». Теперь в самом начале квартала открылась площадка с уличной едой и ярмаркой ремесленников. Владелец — Sarafan Market.













Пространство разделено на две части — крытую и открытую. На свежем воздухе — фудтраки и елочный базар, а в здании расположились фудкорт и ярмарка сувениров. Пространство оформлено в новогодней тематике.

Среди первых фудтраков — пекарня с чешской выпечкой. Горячие трдельники стоят от 3 рублей, а в качестве присыпки — корица, кокос, шоколад или арахис. Есть также варианты с начинкой — от яблока до бекона с маслинами. Из напитков разливают какао, капучино, чай и согревающие морсы — в среднем по 3 рубля.













По соседству работает точка с бейглами. Сладкий начиняют за 7 рублей бананом, карамелью и творожным сыром, а классический с семгой — на 2 рубля дороже. В меню также можно найти бублики с курицей, беконом и яйцами.

Один из фудтраков посвящен морепродуктам: щупальца осьминога готовят за 15 рублей, тунец на гриле или тигровые креветки — за 12, а кальмары — за 8. Разливают также тайский суп «Том ям» по 8 рублей за миску. На крытом фудкорте представлены грузинская и мексиканская кухни. Из интересного: тыквенный суп — 3 рубля, кесадилья с цыпленком — 7. На месте варят какао с маршмеллоу и глинтвейн.











На ярмарке собраны новогодние игрушки, сумки, свечки и украшения. Предлагают также расписные пряники ручной работы, печенье из конопляной муки и крем-мед.

Фудпаркинг и ярмарка подарков работают ежедневно с 12 до 21 часа. Ближе к праздникам здесь будут проходить новогодние гуляния с Дедом Морозом. Ожидается, что новое пространство проработает в таком формате по крайней мере до 1 января.







