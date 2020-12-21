1399 евро! В Сеть попали цены грядущих флагманов Samsung

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых флагманов серии Galaxy S21. Про аппараты было известно уже практически все, а сейчас в Сеть попали предполагаемые цены устройств. Об этом пишет известный достаточно точными прогнозами информатор Roland Quandt.



Galaxy S21 Ultra

Компания покажет три смартфона: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. О европейских ценах первых двух аппаратов еще спорят. Так, S21 могут продавать за 849 или 879 евро, а S21+ оценят либо в 1049, либо 1079 евро. А вот о предполагаемой стоимости топового S21 Ultra споров нет. По информации инсайдера, флагман будут предлагаться за 1399 евро.

Напомним: устройства получат экраны диагональю соответственно в 6,2, 6,7 и 6,8 дюймов практически без скруглений по бокам. Вероятно, S21 и S21+ окажутся пластиковыми, S21 Ultra — стеклянным. Процессором в аппаратах для нашего региона выступит Exynos 2100. Оперативной памяти — по крайней мере, в модели Ultra — окажется не менее 12 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. Не откажуется и от поддержки 5G.

Еще несколько характеристики топового S21 Ultra: батарея в 5000 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки), защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики, отсутствие поддержки microSD, поддержка eSIM, камера с модулями на 108 Мп, 10 Мп (два датчика) и 12 Мп. Возможность снимать как с 3-кртаным, так и 10-кратным оптическим увеличением. Операционная система — Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.

Что еще известно: все три смартфона серии Galaxy S21 последуют по пути iPhone 12 и не обзаведутся комплектными адаптерами питания и проводными наушниками. В коробках останется только провод USB-C. S21 Ultra будет иметь возможность работы с пером S Pen, но отверстия в корпусе для него не планируется.

Презентация аппаратов пройдет, вероятно, 14 января 2021 года. Старт продаж, по пока неофициальной информации, намечен на 29 января.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung: