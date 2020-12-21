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Пока не определились: строительство второй АЭС в Беларуси оценят в течение 2021 года
Источник материала: Партизан
Оценку перспектив строительства второй АЭС в Беларуси планируется провести в течение 2021 года.
"Мы планируем всю эту работу провести не позднее, чем за 2021 год, в течение 2021 года", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич на пресс-конференции в Минске в понедельник.
Он рассказал,
Как сообщалось, 6 ноября Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.
Генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев 8 ноября в интервью госТВ сообщил, что госкорпорация готова участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси, если в стране примут такое решение.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.
Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
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Оценку перспектив строительства второй АЭС в Беларуси планируется провести в течение 2021 года.
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