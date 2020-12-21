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Контора пишет: генпрокуратура заподозрила Тихановскую в создании экстремистского формирования

21.12.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении белорусских политиков.



"Экстремистки" Светлана Тихановская и Мария Колесникова. Является ли фигуранткой дела Вероника Цепкало, пока не известно / Еврорадио

—  Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса.

По этим статьям УК может грозить до семи лет. Напомним, по другому уголовному делу, которое ранее было возбуждено против Координационного совета, фигурантам грозило до пяти лет, пишет euroradio.fm

Кроме того, Генпрокуратура завела уголовное дело в отношении Алексея Леончика из фонда BySOL — его подозревают в "финансировании деятельности экстремистского формирования". По этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Но и на этом Генпрокуратура не остановилась. По поручению ведомства СК возбудил против членов КС статью по статье "заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём".
 По этой статье наказание — до 12 лет.
 
 
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Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении белорусских политиков.
 
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