Десять лет назад, 19 декабря 2010 года, состоялась знаменитая Площадь. На акцию протеста по итогам президентских выборов вышло, как тогда казалось, море людей — тысяч 25-30.





Площадь жестоко разогнали — как хвалился потом Александр Лукашенко, «за семь с половиной минут». И на следующий день недовольный народ высовываться уже не рискнул.





Тогда никто не предвидел, что десять лет спустя на минских улицах будет уже не море, а океан людей — до двухсот тысяч и больше, и что жестокость силовиков только подхлестнет протесты, которые перерастут в первую волну белорусской революции.





За это десятилетие белорусское общество сильно изменилось, повзрослело, в нем сформировался мощный запрос на политические перемены. А вот власть осталась консервативной, заскорузлой, мыслящей в парадигме «царь и подданные». Так что жестокий конфликт был неизбежен, и он продолжается.





И хотя стало общим местом твердить, что белорусские протесты не носят геополитического характера, но

де-факто люди хотят жить по европейским стандартам благосостояния, демократии и прав человека.





Этого внутреннего порыва к свободе никак не могут понять замшелые верхи, твердящие об иностранных кукловодах.





Лукашенко утратил значительную часть электоральной базы, и это бесповоротно. Но поскольку уходить правитель не хочет, то ему остается только ужесточать режим, окончательно превращать его в полицейское государство. А также искать лазейки, как оставаться у власти, вообще не завися от народного волеизъявления.





В итоге вырисовывается фокус со Всебелорусским народным собранием, план стать этаким Брежневым XXI века на реликтовом постсоветском «клочке земли».





Но не похоже, что масса белорусов готова это проглотить. Конфликт между анахроничным режимом и пробудившейся частью общества — судя по всему, большинством нации — будет обостряться.





И самые драматичные моменты белорусской революции, вероятно, еще впереди.



