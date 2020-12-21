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Пиневича и Караника наградили за борьбу с COVID-19
Источник материала: Партизан
Лукашенко наградил бывшего и нынешнего министров здравоохранения за борьбу с COVID-19
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени. Соответствующий Указ подписал 21 декабря Александр Лукашенко.
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Лукашенко наградил бывшего и нынешнего министров здравоохранения за борьбу с COVID-19
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