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Оформление грузов на границе ускорят. Подробности

21.12.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Государственном таможенном комитете в 2021 г. особое внимание планируют уделить внедрению электронных технологий в работу таможни


Фото носит иллюстративный характер

Как отметил новый руководитель ГТК Владимир Орловский, главная задача ГТК — оформлять белорусские и импортные грузы в кратчайшие сроки. Сейчас в таможенных органах проводится эксперимент по удаленному оформлению грузов: регистрация проходит в одном пункте, а занимается ее оформлением сотрудник другого пункта. В 2021 г. планируется внедрить такую систему во всей республике.

За последние пять лет, по словам В. Орловского, сроки оформления импортных грузов сократились на 85 % — тогда поставка могла оформляться в среднем от 24 до 48 часов, сейчас — за два часа.

Кроме того, пандемия не повлияла на грузопоток в стране, в том числе на транзитные перевозки, пишет minsknews.by
 
 
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В Государственном таможенном комитете в 2021 г. особое внимание планируют уделить внедрению электронных технологий в работу таможни
 
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