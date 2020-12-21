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В Гродно случайный прохожий не дал пьяному водителю перегнать авто
Источник материала: Onliner
В минувшую субботу в Гродно благодаря действиям неравнодушного гражданина был задержан нетрезвый водитель. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, все случилось около 3 часов дня на улице 1 Мая, вблизи магазина.
Житель областного центра стал свидетелем того, что мужчина, находившийся предположительно в нетрезвом состоянии, садится в автомобиль и начинает движение. Свидетель подбежал к Fiat, остановил его, достал ключи из замка зажигания и вывел водителя из транспорта. После чего приехали сотрудники ГАИ для дальнейшего разбирательства. 48-летнего водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 2,8 промилле алкоголя в организме.
В протоколе опроса он указал, что накануне ночью распивал 1 литр вина. Далее решил перегнать свой автомобиль. Но сделать ему это без последствий не удалось.
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В минувшую субботу в Гродно благодаря действиям неравнодушного гражданина был задержан нетрезвый водитель. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, все...
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