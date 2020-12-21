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На католическое Рождество по БТ вместо главы костела выступит… глава БПЦ
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В программе передач телеканала «Беларусь 1» на 25 декабря отсутствует поздравление главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича.
Зато покажут программу с участием главы БПЦ «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».
– Калі рыхтавалася трансляцыя святочнай імшы, то нам было даведзена, што яе можа праводзіць хто заўгодна, але не біскуп Касабуцкі, – рассказал пресс-секретарь.
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Ранее Генпрокуратура
Кондрусевича не впускают в Беларусь после заявления Александра Лукашенко о том, что тот ездил в Польшу якобы «получать консультации, как разрушать страну».
17 декабря к главе Беларуси
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