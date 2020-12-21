На католическое Рождество по БТ вместо главы костела выступит… глава БПЦ

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В программе передач телеканала «Беларусь 1» на 25 декабря отсутствует поздравление главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича.





Зато покажут программу с участием главы БПЦ «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».

Наша Ніва поинтересовалась у пресс-секретаря Католической церкви в Беларуси Юрия Санько, почему вместо Кондрусевича, которого власти не впускают в страну, к верующим не обратился бискуп Юрий Кособуцкий.

– Калі рыхтавалася трансляцыя святочнай імшы, то нам было даведзена, што яе можа праводзіць хто заўгодна, але не біскуп Касабуцкі, – рассказал пресс-секретарь.

В комментарии TUT.BY он сообщил, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by.

Ранее Генпрокуратура вынесла предупреждение Кособуцкому за высказывания о разрушении мемориала Бондаренко.

Кондрусевича не впускают в Беларусь после заявления Александра Лукашенко о том, что тот ездил в Польшу якобы «получать консультации, как разрушать страну».

17 декабря к главе Беларуси прилетал спецпосланник Ватикана Клаудио Гуджеротти – вероятно, чтобы обсудить судьбу главы Католической церкви в Беларуси.

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