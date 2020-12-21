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На католическое Рождество по БТ вместо главы костела выступит… глава БПЦ

21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В программе передач телеканала «Беларусь 1» на 25 декабря отсутствует поздравление главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича.

На католическое Рождество по БТ вместо главы костела выступит… глава БПЦ

Зато покажут программу с участием главы БПЦ «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».

Наша Ніва поинтересовалась у пресс-секретаря Католической церкви в Беларуси Юрия Санько, почему вместо Кондрусевича, которого власти не впускают в страну, к верующим не обратился бискуп Юрий Кособуцкий.

– Калі рыхтавалася трансляцыя святочнай імшы, то нам было даведзена, што яе можа праводзіць хто заўгодна, але не біскуп Касабуцкі, – рассказал пресс-секретарь.

В комментарии TUT.BY он сообщил, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by.

Ранее Генпрокуратура вынесла предупреждение Кособуцкому за высказывания о разрушении мемориала Бондаренко.

Кондрусевича не впускают в Беларусь после заявления Александра Лукашенко о том, что тот ездил в Польшу якобы «получать консультации, как разрушать страну».

17 декабря к главе Беларуси прилетал спецпосланник Ватикана Клаудио Гуджеротти – вероятно, чтобы обсудить судьбу главы Католической церкви в Беларуси.

Лукашенко — о главах католической и православной церкви: «Повели себя по-антигосударственному»

 
 
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