За «создание экстремистского формирования». Генпрокуратура возбудила дело на КС и Тихановскую

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Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской, сообщает сайт Генпрокуратуры.

С учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов Координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности), принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т. е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст.361−1 Уголовного кодекса.

При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361−2 Уголовного кодекса, уточняет TUT.BY .

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого Координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

То есть теперь все члены Координационного совета — а их на 21 декабря 60 человек основного состава и более 5500 расширенного — проходят по уголовному делу.

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