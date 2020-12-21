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Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов
Источник материала: Хартия'97
Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря, сообщили
Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие, днем по западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от минус 3 до плюс 3.
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Будет облачно с прояснениями.
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