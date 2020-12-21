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Делегаты минского форума «Антиконтрафакт» нашли способы борьбы с подделками

21.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обсудили борьбу с подделкой товаров, лечебного и спортивного питания. Там прошел международный форум «Антиконтрафакт», передает «МИР 24».

Посредством видеосвязи во встрече приняли участие эксперты 16 государств. Делегаты рассмотрели меры на законодательным уровне, которые необходимы для эффективной борьбы с подделками.

«У нас сегодня разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года. Мы совместно с иными организациями, в том числе с Евразийской патентной комиссией, вырабатываем совместные подходы. И вопросы защиты интеллектуальной собственности отразятся в этих документах», – заявил председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

«Более 500 заявок мы уже получили на препараты, вакцины и тесты, которые позволяют бороться с пандемией. Но нужно обсуждать и конкретные меры. Россия уже предложила создать фармреестр и делает его. Это публичный реестр медпрепаратов, туда каждый сможет занести сведения о своем изобретении, все смогут видеть, какой препарат там есть, кому он принадлежит. Это позволит избежать контрафактного производства уже в самом начале», – добавил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

В Евразийском союзе каждый год выявляют больше 20 миллионов единиц контрафактной продукции. Чаще всего подделывают алкоголь, косметику, продукты питания и лекарства.



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Теги: Минск
 
 
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В Евразийском союзе каждый год выявляют больше 20 миллионов единиц контрафактной продукции. Чаще всего подделывают алкоголь, косметику, продукты питания и...
 
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