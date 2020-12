«Эўраопт» хацеў большай прысутнасьці на рынку, але дэпутаты не ўхвалілі. Разьбіраемся, што гэта за бізнэс

Источник материала: Свабода

«Эўраопт» — самы буйны гулец на рынку рытэйлу ў Беларусі. Па законе прысутнасьць на рынку ня можа быць большая за 20%, але нядаўна гэтую норму паспрабавалі зьмяніць: пашырыць парогавую долю гандлёвай сеткі ў рэгіёнах да 25%, адмыслова для «Эўраопта».

Такую прапанову на абмеркаваньне дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў вынес Андрэй Савіных 16 сьнежня. Супраць адразу ж выказаўся Рэспубліканскі саюз прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, яны ж накіравалі звароты да дэпутатаў. Прапанову Савіных у выніку не падтрымалі.

