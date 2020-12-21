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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Источник материала: ОНТ
Яркие ночные кадры с Гавайских островов. Здесь начал извергаться один из самых больших и активных вулканов – Килауэа.
При этом вызвал землетрясение магнитудой около 4,5. Объявлен красный – последний – уровень угрозы. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом – ситуация может начать развиваться стремительно.
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Яркие ночные кадры с Гавайских островов. Здесь начал извергаться один из самых больших и активных вулканов – Килауэа. При этом вызвал землетрясение магнитудой...
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