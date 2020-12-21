На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Источник материала: ОНТ

Яркие ночные кадры с Гавайских островов. Здесь начал извергаться один из самых больших и активных вулканов – Килауэа.

При этом вызвал землетрясение магнитудой около 4,5. Объявлен красный – последний – уровень угрозы. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом – ситуация может начать развиваться стремительно.

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