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В Нововоронеже демонтировали нашумевший памятник Аленке

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нововоронеже демонтировали нашумевший памятник Аленке

Нововоронежский памятник Аленке, который вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали через три дня после установки, сообщило РИА «Новости».

Памятник в честь 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Первыми «жертвами» красоты монумента стали жители города, затем в обсуждение включилась вся Россия.

На странице «ВКонтакте» местные жители попросили мэрию убрать «этот шедевр», называли памятник «чертовщиной».

Сегодня администрация города приняла решение демонтировать арт-объект.

Фото: Нововоронеж Online / vk.com

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Нововоронежский памятник Аленке, который вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали через три дня после установки, сообщило РИА «Новости»....
 
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