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В Нововоронеже демонтировали нашумевший памятник Аленке
Источник материала: ОНТ
Нововоронежский памятник Аленке, который вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали через три дня после установки,
Памятник в честь 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Первыми «жертвами» красоты монумента стали жители города, затем в обсуждение включилась вся Россия.
На странице «ВКонтакте» местные жители попросили мэрию убрать «этот шедевр», называли памятник «чертовщиной».
Сегодня администрация города приняла решение демонтировать арт-объект.
Фото: Нововоронеж Online / vk.com
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Нововоронежский памятник Аленке, который вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали через три дня после установки, сообщило РИА «Новости»....
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