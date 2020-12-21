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Первый блок БелАЭС снова подключают к сети
Источник материала: ОНТ
Первый блок Белорусской атомной электростанции вновь подключают к сети. О завершении плановых испытаний сегодня заявили в Министерстве энергетики.
В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Мощности реактора увеличат с 50 до 100 процентов. То есть турбогенератор в 1 190 мегаватт заработает на полную мощность. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75 процентов.
Напомним, в начале декабря первый энергоблок планово отключили от энергосистемы для тестирования оборудования. Суммарная мощность станции с двумя реакторами составляет 2 400 мегаватт. В ближайшее время Минэнерго оценит возможности для строительства второй АЭС в нашей стране.
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Первый блок Белорусской атомной электростанции вновь подключают к сети. О завершении плановых испытаний сегодня заявили в Министерстве энергетики. В ближайшее...
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