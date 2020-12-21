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В отношении членов координационного совета возбуждены уголовные дела

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В отношении членов координационного совета возбуждены уголовные дела

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении членов координационного совета уголовное дело по факту создания экстремистского формирования.

Также возбуждено уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 УК в отношении Леончика А.Л. и иных граждан.

Уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета для организации и проведения предварительного расследования.

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры СК возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 УК – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Фото: prokuratura.gov.by

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Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении членов координационного совета уголовное дело по факту создания экстремистского...
 
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