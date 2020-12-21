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Новый радиолокационный комплекс «Сопка» начал работать в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Новый радиолокационный комплекс «Сопка» заступил на охрану воздушных границ Беларуси.
Система способна засекать различные воздушные цели в радиусе 450 километров. Оснащена собственной метеостанцией. И работать может в любых погодных условиях – при ветре до 40 метров в секунду и температуре до -40°C.
Новый комплекс разместился в Барановичах. Такая система сможет значительно повысить возможности радиолокационной разведки.
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Новый радиолокационный комплекс «Сопка» заступил на охрану воздушных границ Беларуси. Система способна засекать различные воздушные цели в радиусе 450...
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