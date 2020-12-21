Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив на 2021 год

Источник материала: ОНТ

Какой будет страна в ближайшее время? Ответы на этот вопрос сегодня звучали в Совете Республики. Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив, которые намерены реализовывать в 2021 году.

Чтобы это было сделать проще, но эффективнее, одно из предложений – создание молодежного агентства. В нем аккумулируют не только проекты, но и специалистов разных сфер. Продумали и финансирование. Один из вариантов – за счет грантов. Подобные проекты существуют и за рубежом. Их главная цель – решение проблем в молодежной среде. Один из вопросов – Всебелорусское народное собрание – для молодежи это еще одна площадка, чтобы презентовать свои идеи.

Молодежному парламенту – всего полгода. Главная его цель – донести инициативы школьников, студентов и работающей молодежи до власти. И, конечно, реализовывать проекты самостоятельно, ведь кому, как не им, определять будущее страны.





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