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Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив на 2021 год

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив на 2021 год

Какой будет страна в ближайшее время? Ответы на этот вопрос сегодня звучали в Совете Республики. Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив, которые намерены реализовывать в 2021 году.   

Чтобы это было сделать проще, но эффективнее, одно из предложений – создание молодежного агентства. В нем аккумулируют не только проекты, но и специалистов разных сфер. Продумали и финансирование. Один из вариантов – за счет грантов. Подобные проекты существуют и за рубежом. Их главная цель – решение проблем в молодежной среде. Один из вопросов – Всебелорусское народное собрание – для молодежи это еще одна площадка, чтобы презентовать свои идеи.  

Молодежному парламенту – всего полгода. Главная его цель – донести инициативы школьников, студентов и работающей молодежи до власти. И, конечно, реализовывать проекты самостоятельно, ведь кому, как не им, определять будущее страны.    


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Какой будет страна в ближайшее время? Ответы на этот вопрос сегодня звучали в Совете Республики. Активисты Молодежного парламента собрали более 200 инициатив,...
 
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