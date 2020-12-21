Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, Дмитрий Пиневич – орденом Почета

Источник материала: ОНТ

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич – орденом Почета, сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ 21 декабря подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наград Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за профессионализм, вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению COVID-19 на территории Республики Беларусь.

Фото: БЕЛТА

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