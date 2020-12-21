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Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, Дмитрий Пиневич – орденом Почета
Источник материала: ОНТ
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич – орденом Почета,
Соответствующий указ 21 декабря подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наград Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за профессионализм, вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению COVID-19 на территории Республики Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич – орденом...
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