Польские фермеры обещают заблокировать трассы по всей стране, если правительство не выполнит их требования

Источник материала: ОНТ

Многокилометровые пробки в Лодзинском воеводстве. Польские фермеры не намерены сворачивать свои протесты.

Сегодняшнюю акцию назвали последним предупреждением правительству. Если власти по-прежнему будут игнорировать требования, после новогодних праздников аграрии обещают заблокировать трассы по всей стране. Причем, по словам фермеров, их поддерживают и водители, которые из-за этой ситуации вынуждены стоять в пробках. Протесты польских аграриев связаны с ухудшением их финансового положения. Закупочные цены на сельхозпродукцию низкие, а правительственных субсидий недостаточно. Люди требуют от правительства поддержки в сложный экономический период для их страны.

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