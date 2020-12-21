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Польские фермеры обещают заблокировать трассы по всей стране, если правительство не выполнит их требования

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские фермеры обещают заблокировать трассы по всей стране, если правительство не выполнит их требования

Многокилометровые пробки в Лодзинском воеводстве. Польские фермеры не намерены сворачивать свои протесты. 

Сегодняшнюю акцию назвали последним предупреждением правительству. Если власти по-прежнему будут игнорировать требования, после новогодних праздников аграрии обещают заблокировать трассы по всей стране. Причем, по словам фермеров, их поддерживают и водители, которые из-за этой ситуации вынуждены стоять в пробках. Протесты польских аграриев связаны с ухудшением их финансового положения. Закупочные цены на сельхозпродукцию низкие, а правительственных субсидий недостаточно. Люди требуют от правительства поддержки в сложный экономический период для их страны.    

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Многокилометровые пробки в Лодзинском воеводстве. Польские фермеры не намерены сворачивать свои протесты.  Сегодняшнюю акцию назвали последним предупреждением...
 
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