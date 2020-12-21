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Польские фермеры обещают заблокировать трассы по всей стране, если правительство не выполнит их требования
Источник материала: ОНТ
Многокилометровые пробки в Лодзинском воеводстве. Польские фермеры не намерены сворачивать свои протесты.
Сегодняшнюю акцию назвали последним предупреждением правительству. Если власти по-прежнему будут игнорировать требования, после новогодних праздников аграрии обещают заблокировать трассы по всей стране. Причем, по словам фермеров, их поддерживают и водители, которые из-за этой ситуации вынуждены стоять в пробках. Протесты польских аграриев связаны с ухудшением их финансового положения. Закупочные цены на сельхозпродукцию низкие, а правительственных субсидий недостаточно. Люди требуют от правительства поддержки в сложный экономический период для их страны.
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Польские фермеры обещают заблокировать трассы по всей стране, если правительство не выполнит их требования
Многокилометровые пробки в Лодзинском воеводстве. Польские фермеры не намерены сворачивать свои протесты. Сегодняшнюю акцию назвали последним предупреждением...
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