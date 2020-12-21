Пасмурно и сыро. Прогноз погоды на 22 декабря

Источник материала: ОНТ

Первая половина недели погодных сюрпризов не принесёт. А во второй придет циклон «Грета», к выходным похолодает.

Завтра днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Двигаясь в восточном направлении, он продолжит нести нам влажный воздух. Погода будет пасмурной.

Во вторник облачно. Ночью местами, днем по западу пройдет мокрый снег с дождем. Влажность до 90 процентов. Слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по западу порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

К утру температура от -1°С по северу до -4°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня от -3°С по Гомельской области до +2°С – по Брестской. К вечеру – от 0°С по западу до -3°С – по востоку.

В среду метеоусловия будут формировать атмосферные фронты, двигаясь с Западной Европы, они принесут мокрый снег вперемешку с дождем. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура ночью 0°С…-6°С, днем – -2°С…+4°С, в юго-западных районах немного теплее: ночью +1°С…+3°С, днем до +6°С. В четверг и пятницу через Беларусь будет смещаться активный циклон «Грета», который принесет более ненастную ветреную погоду, повсеместно прогнозируются осадки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram