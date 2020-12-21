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Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение об установлении побратимских связей

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение об установлении побратимских связей

Пандемия не повод ставить на паузу международные экономические и культурные проекты. Сегодня Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение об установлении побратимских связей. 

Церемония прошла в онлайн-режиме. На связи с обеих сторон – представители власти и дипломаты. Подписи под документом поставили главы регионов. За побратимскими отношениями – серьезная работа по наращиванию обмена технологиями, научными знаниями, сотрудничеству в сфере культуры и туризма. Но главное – экономика. Для Гродненской области Китай – четвертый по значимости торговый партнер после России, Украины и Польши. Товарооборот – свыше 160 миллионов долларов в год. Регион экспортирует в Хайнань в основном оптику, продукты питания и нефтепереработки. Готовы расширять отношения в сферах туризма, высоких технологий, электротехники и логистики. 

Кроме того, побратимские отношения позволят более тесно сотрудничать отдельным городам. Решено, что в ближайшее время к соглашению с белорусской стороны присоединятся ведущие промышленные центры области – Гродно, Лида и Островец.


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Теги: Гродно
 
 
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Пандемия не повод ставить на паузу международные экономические и культурные проекты. Сегодня Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали...
 
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