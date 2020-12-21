Как найти парня за 10 дней: советы психологов

Источник материала: ОНТ

До Нового года осталось 10 дней, а вы все еще одиноки? И праздник – не праздник, когда вокруг целуются влюбленные парочки, а вы в обнимку с любимым котом объедаетесь мандаринами… Не отчаивайтесь! Говорят, под Новый год происходит настоящее волшебство! И мы собрали для вас 8 советов, как найти свою любовь и встретить новогодние праздники с огоньками на елке и бабочками в животе!

1. Не бойтесь знакомиться.

Вам все равно нечего терять! Поэтому не стоит избегать новых знакомств. Большинство девушек (да и, давайте будем честными, парней тоже) сторонятся новых людей лишь потому, что боятся отказа. Не бойтесь проявить инициативу и заговорить с понравившимся вам мужчиной. Поверьте, им так же страшно, как и вам! И даже если общение не заладится и быстро прекратится – вы ничего не теряете! А возможно, именно этот парень окажется в итоге тем самым, кого вы так долго искали.

2. Будьте уверенными в себе.

При этом нужно быть уверенной в себе не только во время знакомства, но и в процессе всего общения. Будьте легкой и непринужденной. Например, спросите совета в выборе напитка, если вы находитесь в баре. Так вы покажете заинтересованность в мнении собеседника и легко вызовете его на разговор. Говорите уверенным и кокетливым тоном, улыбайтесь и смотрите мужчине в глаза. Если вы будете излучать позитив и дышать энергией, это будет заметно всем окружающим. И вот уже не вы, а с вами хотят познакомиться! А вам останется только выбрать достойного кандидата.

Любовь к себе и уверенность в собственной привлекательности – главный магнит для мужского пола. Одевайтесь в красивую и комфортную одежду, пользуйтесь любимым парфюмом, занимайтесь спортом и любимым делом – именно забота о себе прокачивает уверенность в краткие сроки.

3. Определитесь, что именно вы хотите видеть в своей половинке, и посещайте места, где вы можете найти именно такого человека.

Хотите сильного? Купите абонемент в тренажерный зал! Хотите умного? Присмотритесь к коллегам по работе! Ищете творческого мужчину? Запишитесь на курсы по фотографии или посещайте художественные выставки.

Один из главных залогов успеха отношений – общие взгляды и увлечения. Поэтому не сидите дома и вливайтесь в атмосферу, которая вам по душе, и вы обязательно встретите там единомышленников мужского пола. В конце концов – сходите в кафе в свой обеденный перерыв. Поедая у компьютера еду из контейнера, вы точно не встретите прекрасного незнакомца!

4. Регистрируйтесь в приложениях для знакомств

Не забывайте, что многие парни точно так же мучаются вопросом: а где найти девушку своей мечты? И, как показывает статистика, растет не только количество пользователей ресурсов для знакомств, но и семейных пар, познакомившихся именно таким образом.

5. Расширьте поиск.

Присмотритесь к мужчинам, которые, на первый взгляд, не подпадают под ваши привычные установки. Очень часто девушки подбирают себе партнеров по сложившемуся списку качеств, тем самым упуская из поля зрения мужчин, которые могут привнести в отношения нечто абсолютно новое. Например, всегда нравились музыканты? Обратите внимание на представителей других профессий! И среди программистов хватает веселых и талантливых людей. Или не можете оторваться от парня-души компании? Присмотритесь к его красивому молчаливому другу – возможно именно он способен на ту любовь и заботу, в которой вы так нуждаетесь.

Да и повспоминайте, наконец, своих знакомых. Вдруг среди них уже давно таится ваш воздыхатель!

6. Уделите особое внимание знакомству.

Присмотритесь к своему новому другу, не заостряйте внимание только на внешнем виде и заработке. Узнайте побольше о его увлечениях и взглядах на жизнь, расскажите о своих – так вы поймете, получится ли у вас завязать отношения. Обязательно (и очень аккуратно) выясните у него – свободен ли он и открыт ли новым отношениям.

7. Намекните на следующую встречу или пригласите на свидание.

Часто влюбленные мужчины могут слишком нервничать и медлить с развитием общения, боясь отказа. Покажите ему, что вам приятно общение и вы заинтересованы в его продолжении. Либо возьмите все в свои руки и пригласите мужчину сами. В таком случае постарайтесь заинтересовать своего нового знакомого и предложить ему такой формат встречи, который будет интересен вам обоим и оставит у него положительные воспоминания.

8. Не наседайте.

Мужчины – завоеватели, а потому после начала ваших встреч не спешите называть вас парой. Будьте легкой и игривой, присматривайтесь к его поведению, попробуйте поиграть в «холодно-горячо», обыграйте ситуацию так, чтобы именно он прикладывал усилия к тому, чтобы вам понравиться. Это повысит вашу ценность в его глазах.

Включите свое обаяние, любите себя и свою жизнь! И тогда вам на голову свалится самое настоящее счастье и любовь. Дерзайте!





Фото: Pinterest.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram