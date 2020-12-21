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Теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель на первой строчке мирового рейтинга
Источник материала: ОНТ
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель на первой строчке мирового рейтинга.
Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру. Джокович сейчас опережает ближайшего преследователя – испанца Рафаэля Надаля – на 2180 очков. Абсолютным рекордсменом по количеству проведённых на вершине рейтинга недель по-прежнему является Федерер (310). Но историческое достижение швейцарца Джокович может превзойти уже 8 марта 2021 года.
ФОТО: Reuters
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Теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель на первой строчке мирового рейтинга
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель на первой строчке...
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