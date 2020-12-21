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Республиканский форум инвалидов-колясочников стартовал в Минске

21.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Актуальные вопросы для инвалидов-колясочников обсуждают в эти дни в Минске. Форум продлится до конца недели, а с его участниками встретятся врачи, специалисты по реабилитации и представители министерств.   


В таком формате форум проходит впервые, его организатором стала Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников. Принять участие пригласили всех желающих, гости собрались из разных регионов страны. Всем, кто не смог приехать, предлагают подключиться к лекциям и мастер-классам онлайн. Первый день посвятили медицинской тематике. С лекциями и докладами выступили врачи и учёные. Говорили обо всём, что жизненно важно для людей, которые вынуждены жить на коляске.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников: «Мы хотим провести наш форум в позитивном ключе и сделать акцент на достижениях. Например, по части работы проведения операционного лечения для людей со спинальной травмой. Будет у нас доклад о мужском здоровье, будет замдиректора РНПЦ "Мать и дитя" с докладом о том, как они работают с девушками, женщинами в инвалидных колясках, помогают им рожать и оказывают послеродовое сопровождение. Я определённые моменты знаю, но для более широкого круга мы это расскажем».

Программа форума расписана на четыре дня. От частных вопросов по медицинской помощи, образованию, получению льгот участники перейдут к глобальным темам. Одним из основных событий станет стратегическое планирование развития движения инвалидов-колясочников в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Актуальные вопросы для инвалидов-колясочников обсуждают в эти дни в Минске. Форум продлится до конца недели, а с его участниками встретятся врачи, специалисты по...
 
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