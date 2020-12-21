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Республиканский форум инвалидов-колясочников стартовал в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Актуальные вопросы для инвалидов-колясочников обсуждают в эти дни в Минске. Форум продлится до конца недели, а с его участниками встретятся врачи, специалисты по реабилитации и представители министерств.
В таком формате форум проходит впервые, его организатором стала Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников. Принять участие пригласили всех желающих, гости собрались из разных регионов страны. Всем, кто не смог приехать, предлагают подключиться к лекциям и мастер-классам онлайн. Первый день посвятили медицинской тематике. С лекциями и докладами выступили врачи и учёные. Говорили обо всём, что жизненно важно для людей, которые вынуждены жить на коляске.
Программа форума расписана на четыре дня. От частных вопросов по медицинской помощи, образованию, получению льгот участники перейдут к глобальным темам. Одним из основных событий станет стратегическое планирование развития движения инвалидов-колясочников в Беларуси.
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Актуальные вопросы для инвалидов-колясочников обсуждают в эти дни в Минске. Форум продлится до конца недели, а с его участниками встретятся врачи, специалисты по...
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