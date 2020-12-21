Двукратный олимпийский чемпион сел в тюрьму из-за наркотиков

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг получил 7 месяцев лишения свободы за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков, пишет sports.ru. Норвежец признал серьезную зависимость от психоактивных веществ и заявил, что «достиг дна своей жизни» и «нуждается в помощи».



фото: Dmitry Valberg, wikimedia

Сторона обвинения настаивала на присуждении Нортугу 8 месяцев тюрьмы.

Адвокат спортсмена Халвард Хелле полагал, что срок должен был быть меньше — 6 месяцев (в этом случае по норвежским законам Нортуг мог бы отбыть наказание на свободе, его передвижение фиксировалось бы при помощи электронного браслета).

Помимо тюремного срока, Нортуг пожизненно лишен водительских прав.

По существующей в Норвегии практике, Нортуг сможет вновь претендовать на получение водительского удостоверения, но не ранее, чем через 5 лет.

13 августа Нортуга остановила полиция на шоссе, когда он вел спорткар Jaguar F-Type со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч и при этом снимал происходящее на телефон. Позже полиция нашла кокаин дома у спортсмена.

На специальной пресс-конференции, организованной после задержания, Нортуг признался в зависимости от наркотиков и алкоголя.

«У меня большие проблемы с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Я должен это признать. Раньше я не относился к своей проблеме серьезно и пытался скрывать ее. Близкие люди начали что-то подозревать, но я все отрицал и при них старался жить другой жизнью.

Все началось после завершения карьеры (в декабре 2018 года). В первый раз я попробовал кокаин в 2019 году — по-моему, это было в январе. Употреблял его на каких-то вечеринках, но бывали периоды, когда я принимал его от трех до пяти часов в неделю — это превратилось в систему. Я достиг дна своей жизни, и сейчас мне нужна помощь», — сказал Нортуг.