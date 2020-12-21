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Деньги режим Беларуси получит до конца года. "Красауцы" будут с премией к Новому году

21.12.2020 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года

Беларусь получит первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов Беларуси.


фото: ТАСС

По информации Минфина, соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного финансового кредита подписано сегодня, 21 декабря, в Москве.
 
 
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Первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года
 
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