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Деньги режим Беларуси получит до конца года. "Красауцы" будут с премией к Новому году
Источник материала: Партизан
Первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года
Беларусь получит первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца 2020 года,
фото: ТАСС
По информации Минфина, соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного финансового кредита подписано сегодня, 21 декабря, в Москве.
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Первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года
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