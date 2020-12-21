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Apple представит собственный электромобиль

21.12.2020 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Apple может представить собственный электромобиль уже в следующем году, об этом сообщает Economic Daily.

Источник издания отметил, что тайваньские производители (Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita) собираются наращивать темпы производства компонентов для электромобилей во втором квартале 2021 года. По предварительным данным, именно эти компании станут поставщиками деталей для Apple Car.

Прототипы электромобиля проходят секретные испытания в Калифорнии, а его презентация может пройти в сентябре следующего года, пишет издание. Разрешение на проведение тестов Apple получила еще в 2017 году.

Компания планировала запустить в производство свой первый электромобиль в 2019 году, но этого не произошло. Проект получил кодовое название Titan («Титан»). Для его реализации был увеличен штат с 600 до 1800 человек. Apple не планировала делать свой первый электрокар полностью автономным.

У корпорации есть CarPlay — система для интеграции iPhone с бортовым компьютером автомобиля, которую компания представила еще в 2014 году, пишет Лента.ру.
 
 
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Apple может представить собственный электромобиль уже в следующем году, об этом сообщает Economic Daily.
 
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