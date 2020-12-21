Генпрокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении членов Координационного совета

Источник материала: Ежедневник

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Под последним понимается Координационный совет.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, новое уголовное дело возбуждено на основании данных, полученных в ходе расследования Следственного комитета по обвинению членов Координационного совета в захвате власти, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси.

Теперь Генпрокуратура увидела в действиях подозреваемых новый состав преступления – создание экстремистского формирования и руководство им. В качестве подозреваемых по новому делу проходят Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и другие лица. Им вменяется в вину совершение преступления по ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Беларуси.

Кроме того, Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Леончика, который является основателем, фонда BY_Help, аккумулирующего средства жертвователей для помощи пострадавшим от репрессий. Алексей Леончик и все граждане, которые жертвовали в фонд средства теперь являются подозреваемыми в финансировании экстремистского формирования, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.361-2 Уголовного кодекса Беларуси.

Также по поручению Генпрокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов Координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса Беларуси (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Генеральная прокуратура также предупредила, что теперь по каждому факту оказания содействия Координационному совету тем или иным способом, будет дана правовая оценка.

Следует отметить, что нелепость новой инициативы Генеральной прокуратуры поражает своими размахами. Как рассказывал Алексей Леончик, среди жертвователей BY_Help тысячи и тысячи лиц. Люди жертвовали свои деньги, чтобы оказать помощь лицам, пострадавшим от пыток и издевательств силовиков, которых правоохранительная система страны оказалась просто не в состоянии защитить. И что теперь они все автоматически станут финансистами экстремистского формирования? Такого размаха политических дел не было еще в ни в одной постсоветской стране.

Национальное антикризисное управление (НАУ) уже прокомментировало новые уголовные дела. Как заявил руководитель НАУ и главный подозреваемый по новым делам Павел Латушко, "возбуждение уголовного дела в отношении ряда членов Координационного совета является политически мотивированным".

"Нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия. Беларуское общество осознает всю абсурдность подобных решений узурпировавшего власть диктатора. Вместо Венского бала под Новый год Лукашенко правит бал военной хунты. Теперь очевидна истинная причина закрытия границ – взять в заложники всех граждан Республики Беларусь", - отметил Павел Латушко.



"Возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей – не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов.

Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном – их нет.

Если «подозреваемые» раскрыты, а их фамилии названы, то бессмысленно оправдывать молчание «тайной следствия». «Тайна следствия» нужна, чтобы преступники не могли замести следы. Если прокуратура раскрыла фамилии, то все доказательства уже у следствия. Доказательства у прокуратуры, но она их не показывает? Это невозможно", - заявил ответственный в НАУ по вопросам юстиции Михаил Кирилюк, :