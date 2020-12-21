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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновление Windows 10 выводит ПК из строя с невозможностью загрузки Сбой, связанный с проверкой накопителя на ошибки файловой системы.

Свежий апдейт под номером KB4592438 стал доступен для октябрьской (October 2020 Update, 20H2) и майской (May 2020 Update, 2004) версий Windows 10 с 8 декабря. Он оказался весьма проблемным — пользователи жалуются на резко возросшее использование ресурсов процессора, задержки и зависания, в том числе в играх и на YouTube, несовместимость со старыми играми, внезапно поменявшие статус на «только для чтения» папки.Теперь стало известно, что при запуске стандартной утилиты ChkDsk для проверки накопителя на ошибки файловой системы, компьютер выводит «синий экран смерти». При определённых условиях запуск команды chkdsk повреждает файловую систему на SSD и ПК перестаёт загружаться.Столкнувшиеся с проблемой пользователи выходят из положения, например, так: установив более старую версию Windows 10 с USB-флэшки и запустив ChkDsk вновь для исправления ошибок на повреждённом участке накопителя.