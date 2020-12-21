ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обновление Windows 10 выводит ПК из строя с невозможностью загрузки

21.12.2020 20:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Обновление Windows 10 выводит ПК из строя с невозможностью загрузки
Иллюстративное фото
Стала известна новая критическая ошибка в новом накопительном обновлении операционной системы Windows 10, которая может привести ПК в нерабочее состояние с невозможностью загрузки.

Свежий апдейт под номером KB4592438 стал доступен для октябрьской (October 2020 Update, 20H2) и майской (May 2020 Update, 2004) версий Windows 10 с 8 декабря. Он оказался весьма проблемным — пользователи жалуются на резко возросшее использование ресурсов процессора, задержки и зависания, в том числе в играх и на YouTube, несовместимость со старыми играми, внезапно поменявшие статус на «только для чтения» папки.

Теперь стало известно, что при запуске стандартной утилиты ChkDsk для проверки накопителя на ошибки файловой системы, компьютер выводит «синий экран смерти». При определённых условиях запуск команды chkdsk повреждает файловую систему на SSD и ПК перестаёт загружаться.

Столкнувшиеся с проблемой пользователи выходят из положения, например, так: установив более старую версию Windows 10 с USB-флэшки и запустив ChkDsk вновь для исправления ошибок на повреждённом участке накопителя.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбой, связанный с проверкой накопителя на ошибки файловой системы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минимальную зарплату поднимут до 400 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика