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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему дизельное топливо называют соляркой Многие думают, что дизельное топливо и солярка это синонимы, но это совершенно не так.

Дизельным обычно называют топливо, которое получают из нефтяных фракций путём прямой перегонки. Однако оно содержит не только соляровые фракции, но и газойлевые с керосиновыми. Название «солярка» произошло от немецкого Solaröl, дословно «солнечное масло»: так ещё в 1857 году называли более тяжёлую фракцию, образующуюся при перегонке нефти – из-за её желтоватого цвета. Советская нефтеперерабатывающая промышленность даже выпускала продукт «Соляровое масло» по ГОСТ 1666-42 и ГОСТ 1666-51.С тех пор это звучное слово прижилось в автомобильном лексиконе, хотя на самом деле солярка является отдельным видом топлива, которое не применяется в автомобильных моторах. «Настоящая» солярка подходит для применения только в низкооборотистых тихоходных дизельных моторах, которые ставятся на тракторы, тепловозы и корабли. Дизельное топливо отличается от солярки большим количеством углеводородов, оно имеет более низкую температуру кипения и значительно меньшую вязкость.Кроме того, что солярка гораздо более вязкая, температура её выкипания также гораздо выше, а наличие серы в ней так и вовсе обязательно при использовании в моторах с механическими плунжерными насосами. Для современных автомобильных моторов с электронным впрыском сера, наоборот, губительна. Кстати, дизельный двигатель внутреннего сгорания Cummins первым на себя примерил американский седан Auburn.Правда, немцы быстрее американцев запустили дизель в серийное производство: в 1936 году в продажу поступил Mercedes-Benz 260 D с 2,0-литровым мотором на тяжёлом топливе мощностью 45 лошадиных сил. Интересно, что дизельные моторы тех лет были отнюдь не «тракторными»: в 1939 году легковой автомобиль немецкой марки Hanomag сумел разогнаться до весьма впечатляющей скорости в 155,94 км/ч.