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Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря

21.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря

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  • 21.12.2020, 20:13
Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря

Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer.

Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам вакцины утвердило вакцину Pfizer. 27 декабря в Польше вакцинируют первых медиков.

Об этом заявил правительственный уполномоченный правительства Польши по вопросам реализации Национальной программы вакцинации Михал Дворчик, сообщает RMF.FM.

По его словам, сейчас выбирается несколько пунктов в Польше, где будут проведены первые вакцинации.

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Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer.
 
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