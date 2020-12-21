|
Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря
Источник материала: Хартия'97
Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря
Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer.
Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам вакцины утвердило вакцину Pfizer. 27 декабря в Польше вакцинируют первых медиков.
Об этом заявил правительственный уполномоченный правительства Польши по вопросам реализации Национальной программы вакцинации Михал Дворчик, сообщает
По его словам, сейчас выбирается несколько пунктов в Польше, где будут проведены первые вакцинации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)