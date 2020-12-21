ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко

21.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко

  • 21.12.2020, 20:12
Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко

Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.

Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко. Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.

Гродно, Минск-Запад, Минск-Серебрянка, Кобрин, Новополоцк и Смолевичи помнят.

«40 дней с того момента, как одна оборвавшаяся жизнь простого парня заставила плакать целую нацию, - пишут жители Смолевич. - И мы не забудем этих слов - "я выхожу". Таких простых и таких емких... Мы будем выходить до тех пор, пока все преступники, все те, кто допустил этот беспредел на наших улицах и в наших дворах, не понесут заслуженное наказание».

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму ў Беларусі пачалася рэвалюцыя, якую мала хто прадказваў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика