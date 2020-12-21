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Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко
Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
Столица и регионы Беларуси чтят память о Романе Бондаренко. Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
Гродно, Минск-Запад, Минск-Серебрянка, Кобрин, Новополоцк и Смолевичи помнят.
«40 дней с того момента, как одна оборвавшаяся жизнь простого парня заставила плакать целую нацию, - пишут жители Смолевич. - И мы не забудем этих слов - "я выхожу". Таких простых и таких емких... Мы будем выходить до тех пор, пока все преступники, все те, кто допустил этот беспредел на наших улицах и в наших дворах, не понесут заслуженное наказание».
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
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