View from the western rim of Kīlauea Caldera. Lava is erupting from a fissure in the NW wall of Halemaʻumaʻu crater and cascading into the deepest part of the crater, which had been occupied by a water lake (now replaced with a growing lava lake). pic.twitter.com/VKIFA1Npr0

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вулкан с озером в кратере начал извергаться Его прошлое извержение навсегда изменило Гавайи.