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Вулкан с озером в кратере начал извергаться

21.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вулкан с озером в кратере начал извергаться

  • 21.12.2020, 20:04
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Вулкан с озером в кратере начал извергаться
Фото: Hawaii Volcanoes NPS/Twitter

Его прошлое извержение навсегда изменило Гавайи.

На Гавайских островах начал извергаться вулкан Килауэа, в кратере которого ученые ранее нашли озеро, передает zn.ua.

В Национальном парке Гавайев рассказали, что обнаружили свечение в кратере Халемакумазу на вершине вулкана Калауэа.

Также известно, что вулкан Мауна-Лоа, который ранее считался самым крупным в мире, не извергается. Темпы деформации и сейсмичности за прошедшую неделю существенно не изменились.

В Национальном парке также сообщили, что в 2018 году извержение вулкана Килауэа навсегда изменило остров Гавайи. С мая по август большие потоки лавы покрывали землю к юго-востоку от парка, уничтожив более 700 домов и разрушили жилые районы. В то же время, вершина парка была резко изменена десятками тысяч землетрясений, возвышающихся пепловых шлейфов и массовым обрушением кальдеры Килауэа.

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