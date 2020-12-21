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Вулкан с озером в кратере начал извергаться
Источник материала: Хартия'97
Вулкан с озером в кратере начал извергаться
Его прошлое извержение навсегда изменило Гавайи.
На Гавайских островах начал извергаться вулкан Килауэа, в кратере которого ученые ранее нашли озеро, передает
В Национальном парке Гавайев рассказали, что обнаружили свечение в кратере Халемакумазу на вершине вулкана Калауэа.
Также известно, что вулкан Мауна-Лоа, который ранее считался самым крупным в мире, не извергается. Темпы деформации и сейсмичности за прошедшую неделю существенно не изменились.
В Национальном парке также сообщили, что в 2018 году извержение вулкана Килауэа навсегда изменило остров Гавайи. С мая по август большие потоки лавы покрывали землю к юго-востоку от парка, уничтожив более 700 домов и разрушили жилые районы. В то же время, вершина парка была резко изменена десятками тысяч землетрясений, возвышающихся пепловых шлейфов и массовым обрушением кальдеры Килауэа.
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