Источник материала: Хартия'97

СМИ: Повстанцы разгромили российских наемников в ЦАР 21.12.2020, 19:40

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ФОТО: youtube.com/MINUSCA

Бои продолжались несколько часов.

Объединённые силы повстанцев из Коалиции патриотов за перемены на днях захватили административный центр префектуры Лобай — город Мбаики в Центральноафриканской республике. Он находится в 107 километрах от столицы государства, города Банги. Неподалеку от Мбаики также расположен военный центр Беренго, где находятся российские военные инструкторы.

Как пишет издание Сorbeau News, бои продолжались несколько часов. Повстанцам противостояли «элементы» ВС республики и, как утверждается, наемники из российской ЧВК «Вагнер». В итоге и те, и другие были «разгромлены» повстанцами, говорится в материале.

Антиправительственные группировки активизировались в ЦАР в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных в стране на 27 декабря. Об объединении было объявлено 19 декабря, причем в него вошли как исламисты, так и их противники из христианского объединения «Антибалака». Совместными усилиями они захватили несколько административных центров и приближаются к Банги.

По информации местных журналистов, из Банги в сторону Мбаики уже выдвинулись подкрепления, причем вместе с солдатами ЦАР находятся всё те же «российские наемники». При этом миротворцы ООН ранее никогда не воевали вместе с ЧВК «Вагнер», подчеркивает Сorbeau News.

Telegram-канал Directorate 4 накануне сообщил о прибытии в Банги российского самолёта — предположительно, с вооружением и сотрудниками российской ЧВК.

По официальным данным, в начале 2020 года в ЦАР находились порядка 230 российских военных специалистов, которые помогали властям в подготовке военнослужащих и правоохранителей. Такие данные приводил МИД РФ.

О присутствии ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике известно по материалам СМИ. В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в эту страну снимать фильм о предполагаемой деятельности «вагнеровцев».

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