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СМИ: Повстанцы разгромили российских наемников в ЦАР
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Повстанцы разгромили российских наемников в ЦАР
Бои продолжались несколько часов.
Объединённые силы повстанцев из Коалиции патриотов за перемены на днях захватили административный центр префектуры Лобай — город Мбаики в Центральноафриканской республике. Он находится в 107 километрах от столицы государства, города Банги. Неподалеку от Мбаики также расположен военный центр Беренго, где находятся российские военные инструкторы.
Как
Антиправительственные группировки активизировались в ЦАР в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных в стране на 27 декабря. Об объединении было объявлено 19 декабря, причем в него вошли как исламисты, так и их противники из христианского объединения «Антибалака». Совместными усилиями они захватили несколько административных центров и приближаются к Банги.
По информации местных журналистов, из Банги в сторону Мбаики уже выдвинулись подкрепления, причем вместе с солдатами ЦАР находятся всё те же «российские наемники». При этом миротворцы ООН ранее никогда не воевали вместе с ЧВК «Вагнер», подчеркивает Сorbeau News.
Telegram-канал Directorate 4 накануне сообщил о прибытии в Банги российского самолёта — предположительно, с вооружением и сотрудниками российской ЧВК.
По официальным данным, в начале 2020 года в ЦАР находились порядка 230 российских военных специалистов, которые помогали властям в подготовке военнослужащих и правоохранителей. Такие данные приводил МИД РФ.
О присутствии ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике известно по материалам СМИ. В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в эту страну снимать фильм о предполагаемой деятельности «вагнеровцев».
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Бои продолжались несколько часов.
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