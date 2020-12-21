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33-летняя борисовчанка отправила «американскому солдату» $20,5 тысячи

21.12.2020 20:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские женщины продолжают влюбляться в иностранцев в интернете и пересылать им крупные суммы денег. Пресс-служба МВД сообщает, что 33-летняя борисовчанка отправила «американскому солдату» 20,5 тысячи долларов.

Все случилось в конце ноября. Жительница Борисова обратилась за помощью к милиционерам, заявив о мошенничестве. Летом она получила сообщение в соцсети от пользователя с иностранным никнеймом. В переписке он представился американским солдатом, исполняющим сейчас интернациональный долг в Сирии. Казалось бы, обычная история. Но онлайн-собеседник оказался щедрейшем человеком.

Во время виртуального общения у белоруски возникла симпатия к иностранцу, и он этим воспользовался. Собеседник попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Сам же обещал приехать к возлюбленной позже. Эта история могла бы быть очень красивой, если бы не посредник, который в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. У женщины денег не оказалось, поэтому она оформила два кредита в банке и часть валюты заняла у знакомых. За несколько траншей женщина перевела свыше $20 тыс. При этом ее не смутило, что предлагаемые реквизиты принадлежат банкам соседней страны. Женщина поняла, что ее обманывают, лишь после очередной просьбы выслать недостающую сумму.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусские женщины продолжают влюбляться в иностранцев в интернете и пересылать им крупные суммы денег. Пресс-служба МВД сообщает, что 33-летняя борисовчанка...
 
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