Задержанная в Гродно фотокорреспондент Катерина Гордеева отпущена из милиции после составления протокола

Задержанная в Гродно фотокорреспондент газеты «Народная Воля» и портала TUT.by Катерина Гордеева отпущена из милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).





«На Катерину составили протокол по ст. 22.9 КоАП "Нарушение законодательства о средствах массовой информации"», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у журналистки изъяли технику.

Гордеева была задержана сегодня во время работы на традиционной акции пенсионеров — Марше мудрости — и доставлена в милицию для проверки документов.

21 декабря акции прошли в Гродно, Бресте и Минске.

Чтобы избежать задержаний, в столице люди пожилого возраста собирались в нескольких местах: у Красного костела, возле универмага «Беларусь», у памятника Марату Казею в одноименном парке в центре столицы, на Привокзальной площади. Акции завершились без задержаний.