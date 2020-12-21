Минимальную зарплату поднимут до 400 рублей

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Такая информация размещена на сайте Министерства экономики,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Отмечается, что расходы республиканского бюджета на 2021 год сформированы с учетом проведения последовательной политики по повышению уровня заработной платы. Ее рост у работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается на уровне 105,4 % к 2020-му в среднегодовом исчислении.













Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения. На первом (с 1 января 2021 года) базовая ставка, которая используется при исчислении окладов работников бюджетных организаций, вырастет до 195 рублей. На втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) ожидается дополнительное повышение оплаты труда таких работников.





В опережающем порядке предусмотрено увеличение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной.





Фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценен в сумме 16,5 млрд рублей.



