|
Минимальную зарплату поднимут до 400 рублей
Источник материала: Партизан
Запланированное повышение минимальной зарплаты с 375 до 400 рублей в следующем году предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021–2023 годы.
Такая информация размещена на сайте Министерства экономики,
Отмечается, что расходы республиканского бюджета на 2021 год сформированы с учетом проведения последовательной политики по повышению уровня заработной платы. Ее рост у работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается на уровне 105,4 % к 2020-му в среднегодовом исчислении.
Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения. На первом (с 1 января 2021 года) базовая ставка, которая используется при исчислении окладов работников бюджетных организаций, вырастет до 195 рублей. На втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) ожидается дополнительное повышение оплаты труда таких работников.
В опережающем порядке предусмотрено увеличение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной.
Фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценен в сумме 16,5 млрд рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запланированное повышение минимальной зарплаты с 375 до 400 рублей в следующем году предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)