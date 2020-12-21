В Ольшанах 72-летний бесправник сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой и сестрой шла по переходу

Источник материала: Tut.by

Пенсионер на Nissan сбил ребенка в Столинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 21 декабря, около 16.20, в агрогородке Ольшаны. Предварительно установлено, что 72-летний водитель Nissan сбил 6-летнюю девочку, которая шла с мамой и сестрой-близняшкой по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В милиции отметили, что женщина переходила дорогу, держа обеих девочек за руки. Также выяснилось, что водитель Nissan не имеет права управления автомобилем.