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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт рассказал, нужно ли выключать ноутбук Или можно просто всегда закрывать крышку.

Эксперт указал, что многие настаивают на удобстве перевода ноутбука в спящий режим. Это экономит время. Однако с технической точки зрения, утверждает эксперт, рекомендуется иногда выключать и перезагружать свой ноутбук. Когда пользователь не закрывает файлы, постоянно грузится оперативная память.По словам представителя Роскачества, спящий режим негативно влияет на работу SSD, быстрее его изнашивает. Что касается жёсткого диска, без регулярной перезагрузки скапливается много системных файлов, это в итоге тормозит работу ПК.