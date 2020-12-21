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Эксперт рассказал, нужно ли выключать ноутбук

21.12.2020 21:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал, нужно ли выключать ноутбук
Иллюстративное фото
Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказал, можно ли не выключать ноутбук, а просто закрывать его крышку. Многие люди часто так делают, заканчивая работу с компьютером.

Эксперт указал, что многие настаивают на удобстве перевода ноутбука в спящий режим. Это экономит время. Однако с технической точки зрения, утверждает эксперт, рекомендуется иногда выключать и перезагружать свой ноутбук. Когда пользователь не закрывает файлы, постоянно грузится оперативная память.

По словам представителя Роскачества, спящий режим негативно влияет на работу SSD, быстрее его изнашивает. Что касается жёсткого диска, без регулярной перезагрузки скапливается много системных файлов, это в итоге тормозит работу ПК.
 
 
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